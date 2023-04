Champions League, Milan: lavoro personalizzato per Brahim Diaz, la situazione

Le condizioni di Brahim Diaz dopo i problemi agli adduttori

In vista della gara contro l’Empoli, Brahim Diaz ha svolto un allenamento personalizzato. Lo spagnolo ha lasciato il campo in occasione della gara tra Napoli e Milan dopo aver realizzato un gol e un assist, Pioli lo ha poi cambiato per precauzione. Secondo Sky Sport il tecnico rossonero intende gestire il trequartista in modo da averlo al meglio per la gara di Champions League del prossimo 12 aprile.

