Chelsea, esordio Koulibaly: per Tuchel è stato il migliore in campo

Kalidou Koulibaly ha esordito con la maglia del Chelsea e si è guadagnato subito gli elogi da parte dell’allenatore inglese.

Nella giornata di oggi il Chelsea ha sfidato l’Arsenal rimediando una pesante sconfitta per 4-0. La sfida sarà certamente ricordata da Kalidou Koulibaly, in quanto è sceso in campo per la prima volta con la maglia del Chelsea. Il tecnico del Blues Thomas Tuchel ha apprezzato la prestazione dell’ex difensore azzurro e lo ha dichiarato chiaramente nella conferenza stampa post-gara.

Poche parole su Koulibaly che però dimostrano tutto il suo entusiasmo nell’averlo in rosa:

“E’ stato il migliore. È stato incredibilmente bravo, devo dire.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allenamento Napoli, Spalletti allontana Osimhen durante la seduta (VIDEO)

Calciomercato: arriva un’altra cessione. Folorunsho si trasferisce al Bari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Berlusconi si candida in Senato: “Pensioni minime a 1000 euro e un milione di alberi l’anno”