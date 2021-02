Chiariello: “Il Napoli ha avuto un’anima, quattro allenatori hanno rifiutato gli azzurri”

Chiariello commenta la vittoria contro la Juventus

Umberto Chiariello attraverso i microfoni di Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus. Ha poi svelato un retroscena riguardante il rifiuto alla panchina azzurra da parte di ben quattro allenatori. Ecco quanto dichiarato:

“I partenopei hanno dimostrato di avere un’anima, a differenza del passato. Aurelio De Laurentiis, come era suo diritto fare, ha contattato quattro, cinque allenatori. Ma gli hanno detto tutti di no. E non ha pensato a un traghettatore. Questa cosa non è affatto vera, mi sento di escluderla. Il presidente del Napoli ha contattato gente come Luciano Spalletti, Benitez, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, allenatori che non accetterebbero mai di venire in Campania per tre mesi. Per convincerli devi proporgli un contratto di almeno due anni e mezzo.”

