la Repubblica – Chiesa per Di Lorenzo, ma spunta anche l’ipotesi Raspadori

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli già avviato. Tra Napoli e Juventus sono partiti i discorsi per l’ipotetico scambio tra Giovanni Di Lorenzo e Federico Chiesa. A Conte interessa lo juventino, nel caso in cui ADL dovesse accettare la proposta del Psg per Kvaratskhelia.

Nei discorsi tra Juve e Napoli, però, ci è finito anche Giacomo Raspadori, uno dei protagonisti dello Scudetto del 2022 ma reduce da una stagione poco brillante. L’eventuale cessione dell’italiano stuzzica Conte, che al suo posto vorrebbe Danilo.

