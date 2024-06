Chiesa piace alla Roma, il Napoli non sarebbe interessato

La Roma e diversi club all’estero si starebbero informando su Federico Chiesa, non ci sarebbe invece l’interesse del Napoli

Il centrocampista della Juventus Federico Chiesa sarebbe nel mirino di differenti club: in Italia ad esempio piacerebbe alla Roma, è stato invece smentito l’interesse da parte del Napoli.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato della vicenda nel dettaglio:

“All’estero diversi club stanno monitorando la situazione attorno allo juventino, mentre in Italia al momento soltanto la Roma si è esposta con il procuratore. Il Napoli non è interessato ad acquistare Chiesa, l’Inter sta pensando ai rinnovi e rinforzare altri reparti, il Milan sta puntando altri costosi obiettivi. E allora a Trigoria aspettano e sperano che la Juve confermi la volonta di cederlo e che Federico non sia interessato a volare all’estero. Così adesso Souloukou, Ghisolfi e De Rossi attendono una situazione maggiormente favorevole, attendono che si concretizzi l’occasione.”

