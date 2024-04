Clamoroso annuncio di Marolda: “Conte sta già cercando casa in città”

Clamoroso annuncio di Marolda su Conte

Clamoroso annuncio di Francesco Marolda su Conte e la panchina del Napoli. Il giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli svelando alcuni rumors sul passibile arrivo di Conte al Napoli:

Marolda:

“E’ giusto che al Napoli si sentano tutti in discussione per esser stati partecipi di questa enorme delusione. Però una cernita andrà fatta, il nuovo allenatore dovrà decidere chi tenere e chi lasciar andare. Il Napoli non è una squadra da buttar via, si è buttato via quest’anno. C’è bisogno di due difensori centrali, io di quelli che ci sono ne terrei solo uno e gli farei fare la riserva ai due titolari. Il Napoli deve rifondarsi a cominciare dal reparto difensivo, quest’anno il Napoli ha giocato senza i centrali difensivi. Conte? Vi dico che sta cercando casa a Napoli, lo dico seriamente, assolutamente.”.

