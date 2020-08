Clamoroso in Spagna – Per Messi scendono in campo le istituzioni

L’addio di Messi al Barcellona è una questione sportiva che tiene banca nelle ultime settimane.

Ad approfondire sulla partenza di Messi, con un articolo adattato in italiano dalla redazione di ForzAzzurri, è il portale spagnolo “Olè” che riporta le dichiarazioni della sindaca di Barcellona:

La dolorosa caduta contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League , ha affondato ulteriormente un Barcellona che sognava il torneo europeo come possibilità di salvare una delle peggiori stagioni del club degli ultimi anni. Ma al di là del fatto che la sconfitta ha finito per svelare i conflitti interni e seppellire la voglia di Quique Setién di restare nella panchina della squadra catalana, il 2-8 subito a Lisbona ha riacceso una voce esplosa più di un mese fa in Spagna e che ora sembra aver preso più vigore: la voglia di Lionel Messi di lasciare il club nel 2021.

Vertice a Barcellona per definire il futuro

Anche se in più occasioni Leo ha assicurato di non vedersi giocare in un’altra squadra che non fosse il Barcellona e che il suo desiderio era ritirarsi con la maglia blaugrana, le sue divergenze con la dirigenza e la mancanza di un progetto che permetta al club di riconquistare la sua posizione tra i primi piani del calcio mondiale, lo avrebbero portato a pensare alla possibilità di lasciare la squadra nella quale ha giocato tutta la sua carriera e nella quale ha ottenuto tanti successi.

Nelle ultime ore anche un media catalano ha riferito che La Pulga aveva già parlato con la dirigenza e che aveva espresso l’intenzione di lasciare il club in questo mercato e non nel 2021 quando scadrà il suo contratto. Tuttavia, la notizia è stata smentita dal Consiglio di amministrazione. Ma la continuità di Messi non è più solo una preoccupazione del mondo del calcio e ora è una questione di Stato.

In mezzo alle voci sulla continuità di Leo, Ada Colau, il sindaco di Barcellona, ​​ha espresso la sua ammirazione per i 10 e ha persino espresso il desiderio che continui nella squadra catalana: ” Non sembrerebbe giusto se Messi se ne andasse”, ha detto. Colau in dichiarazioni con RAC-1. E ha aggiunto: ” Messi è un’icona inseparabile da Barcellona”.

