Stando a quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso avvisa i suoi tifosi.

Commisso ha fatto trapelare di non aver per nulla gradito gli insulto razziali contro Vlahovic da parte dei tifosi dell’Atalanta. Per questa ragione, e per le sue origini calabresi, avvisa i suoi tifosi che non gradirà cori di discriminazione territoriale all’interno del Franchi.