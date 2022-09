Comunicato shock del Liverpool ai tifosi: “Città pericolosa, ecco cosa rischiate…”

Il comunicato social del Liverpool fa discutere

Il post social del Liverpool su Napoli sta facendo scalpore. I Reds, tramite il loro profilo Twitter ufficiale hanno diramato un comunicato diretto ai tifosi inglesi nel quale la città partenopea viene definita come estremamente pericolosa.

Questo è quanto si legge:

“I tifosi che arriveranno a Napoli dovranno rimanere nei propri hotel per bere e mangiare, è fortemente sconsigliato inoltre vestire i colori del Liverpool durante il viaggio. Sconsigliamo ai tifosi di riunirsi in pubblico in aree lontane dall’area portuale della città. Consigliamo inoltre di evitare il centro della città. Nel caso sceglieste di visitare Napoli tenete presente che potreste cadere vittima di furti, rapine o aggressioni“.

