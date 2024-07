Contatto diretto tra Hermoso e Conte, il tecnico insiste per averlo al Napoli

Conte vuole Hermoso, contatti diretti tra tecnico e calciatore

Antonio Conte spinge per aggiungere alla sua difesa Mario Hermoso, contattando in maniera diretta l’ex difensore dell’Atletico Madrid. Come riportato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il tecnico azzurro ha chiesto di attendere delle cessioni per permettere il suo arrivo al Napoli. Ecco quanto riporta l’emittente radiofonica:

“C’è stato un contatto diretto tra Conte ed Hermoso nelle ultime 48 ore. Il tecnico azzurro ha chiesto al difensore di aspettare il Napoli, attualmente al lavoro per cedere almeno uno tra Juan Jesus, Natan ed Ostigard. Fonti vicine al calciatore, assicurano che Antonio Conte gli ha già spiegato la sua idea di calcio e le metodiche di lavoro che troverebbe al Napoli. Hermoso è rimasto colpito dal carisma e dalla stima mostratagli da un top trainer come Conte, dicendo di essere disposto ad aspettare la chiamata del club azzurro. Una volta fatto spazio per l’ex Atletico Madrid, Manna procederà alla chiusura definitiva dell’operazione. Già nel corso dell’ultima settimana risultano appianate le distanze con il calciatore e il suo entourage, ma Conte non vuole brutti scherzi. La Premier resta alla finestra: l’interesse dormiente del Tottenham può diventare un problema con il passare delle settimane, anche l’Aston Villa ed il Chelsea avrebbero chiesto timidamente informazioni al suo entourage”.

