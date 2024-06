Conte il post sui social per i tifosi

Antonio Conte all’indomani della sua presentazione ufficiale a Palazzo Reale, ha pubblicato un post sui social rivolto ai tifosi

Conte

“Avrei voluto ringraziarvi di persona per il caloroso benvenuto ma purtroppo per motivi di ordine pubblico non è stato possibile. Avrò tempo per ripagare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore. Forza Napoli”.

