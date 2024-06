Corriere dello Sport – Conte non ha dubbi: Di Lorenzo non sarà ceduto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Giovanni Di Lorenzo. Antonio Conte ha chiarito: il capitano non sarà ceduto: “Giuffredi ha spiegato le ragioni del suo alfiere; Conte ha ascoltato e compreso; Manna ha lavorato di fioretto.

L’agente del capitano ha ribadito con decisione la posizione del giocatore e il signor Antonio ha fatto altrettanto, confermando di essere altrettanto irremovibile. Non vuol sentire ragioni: Di Lorenzo non sarà ceduto, è fondamentale per il suo progetto, per il suo calcio, per il suo Napoli. Il capitolo sarà riaperto dopo la fase a gironi dell’Europeo: il giocatore è in ritiro in Germania con l’Italia ed è giustamente concentrato sulla Nazionale. Qua la mano”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

