Rai 2 – Conte: “Vorrei allenare una grande società, con ADL ho un rapporto personale. Soffro fisicamente quando perdo”

Antonio Conte, fu intervistato a Belve, dove rilasciò anche delle parole importati riguardo al Napoli di De Laurentiis. Qualche estratto:

Soffre fisicamente quando perde. “È vero. È un lutto che dura dalle 36 alle 48 ore. Cerco di isolarmi. Mi sento male, giù. La prima cosa è capire il perché, rivedo la partita e lì divento feroce. L’importante è avere voglia forte di reagire alla sconfitta, alla disgrazia. Ho avuto la fortuna e anche un pizzico di bravura da calciatore e tecnico. Non sono sazio. Vorrei in futuro trovare una situazione in cui posso continuare a scrivere la storia”

Sul ritorno in Italia ed il suo modo di lavorare: “Vorrei una soluzione per poter continuare a scrivere la storia. Quando sei all’estero apprezzi molto la bellezza dell’Italia. Non lo so, saranno le opportunità a dirlo. Il sogno me lo tengo. I matrimoni si fanno in due, puoi volere qualcosa per tutta la vita e poi non succede. Dove sono passato, ho costruito sempre qualcosa di importante. Mai lasciato macerie. Quando decido di cambiare, è perché mi rendo conto che sono in una situazione in cui ho dato tutto. Se si deve prendere un giocatore, voglio dire la mia”.

Su Roma, Napoli e ADL: “Ho allenato a Torino e Milano. Ci sono due piazze, Roma e Napoli, e vorrei vivere la passione che ti trasferiscono quelle piazze. Condizioni? Che ci sia grande serietà, un progetto che mi dia la possibilità di competere per vincere. Non prenderei squadre in corsa. ADL? Con De Laurentiis spesso e volentieri ci parlo, abbiamo un rapporto personale. Mi ha sempre dimostrato grande stima. Le sue scelte in 19 anni di presidenza hanno dimostrato che è una persona lungimirante, visionario”.

