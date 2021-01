Corbo: “Insigne voleva tirare un rigore capolavoro e lo ha sbagliato”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Antonio Corbo per parlare dell’episodio del rigore di Insigne

Il giornalista de La Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto nel corso del programma radiofonico “Marte Sport Live”:

“Insigne ha esagerato sul rigore? Ci sono dei momenti in cui il grande professionista deve decidere. Lui ha pensato di fare un rigore capolavoro, spiazzando il portiere. In quelle condizioni i grandi rigoristi tirano un po’ alto. Ci sono dei rigori che si chiamano rigori nel punto cieco, lo insegnano i grandi maestri delle scuole di portieri. Ci sono posti in cui il rigore è infallibile. Questo non significa che la colpa della sconfitta di ieri debba ricadere solo sulle spalle di Insigne: si può sbagliare, io sono dispiaciuto per lui. Ora deve farne tesoro“.

