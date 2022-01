Corbo: “Napoli o Bari? De Laurentiis non venderà a breve”

Corbo sulla possibile vendita di De Laurentiis

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Antonio Corbo, il quale ha espresso la sua opinione in merito alla possibile cessione di De Laurentiis del club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“De Laurentiis venderà il Napoli nel 2024, preferendo tenere il Bari? Io dico solo una cosa: in questo momento, non vende. Aurelio è un imprenditore che sa fare bene il mercato e, di conseguenza, non venderebbe mai una società nel periodo in cui non ha raggiunto il suo massimo prezzo. Non so quale collega abbia messo in giro certe voci, ma non vedo perché il presidente debba pensare di vendere da qui a poco.”

