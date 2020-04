Coronavirus, arriva la svolta sul vaccino: la situazione

La ricerca corre, il Coronavirus vola. Nella partita tesa a spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile è di queste ore l’annuncio chel’azienda tedesca CureVac ha un asso nella manica. “Nel mese di giugno, massimo a luglio, avvieremo test in Belgio e in Germania, studi clinici su un piccolo gruppo di persone adulte in buona salute”, ha dichiarato il presidente, Jean Stéphenne.

Chi riceverà le prime dosi?

Se gli esiti dei test saranno positivi, saltando la verifica su modelli animali, si aprirà la strada alla sperimentazione su una più ampia cerchia di volontari già esposti al virus, duemila cavie umane. Terzo step riguarderà gli anziani, con una verifica sul grado di protezione assicurata alla fascia di età maggiormente a rischio. Quanto tempo dovremo aspettare? Entro l’estate sapremo se i nostri ospedali potranno disporre di lotti pronti da distribuire a fine anno. In parallelo si svolgerà la campagna antinfluenzale e anti-pneumococco, quest’ultima contro un batterio responsabile di polmoniti di grado severo, che ie medici di famiglia Fimmg e Cittadinanzattiva hanno chiesto di anticipare a ottobre ed estendere, come fascia di età, partendo dai 55enno. Tornando a CureVac ha ricevuto elargizioni dalla Bill & Melinda Gates Foundation, ma il grosso degli investimenti ruota attorno a Berlino, e con Boehringer Ingelheim ha sviluppato una tecnologia basata su molecole di Rna messaggero che stimolano il sistema immunitario, cioè mirate anche su questa famiglia di Coronavirus. E se i test dovessero deludere le attese è già pronto un piano B.

E in Italia qualcosa si muove?

Una ricercatrice, Stefania Di Marco, guida l’equipe Advent dell’IRBM Science Parkdi Pomezia che, forte dell’esperienza maturata con Ebola, lavora a un vaccino basato su un adenovirus modificato reso innocuo, mentre il ministero ha dato semaforo verde alla fase pre-clinica di un progetto messo a punto da Takis. Altra azienda coinvolta attivamente nella ricerca è ReiThera. “Una volta decifrata la sequenza – ha precisato da parte sua Rino Rappuoli, immunologo di chiara fama – in una settimana si può sintetizzare un gene sintetico che esprime la proteina di superficie virale utile a produrre un vaccino sperimentale. La parte difficile, dopo, consiste nel produrre vaccini su larga scala, da impiegare in sicurezza nell’uomo, un passaggio che porta via tanto tempo tra prove cliniche, processi industriali e scelta degli adiuvanti”.

Cosa fare in attesa del vaccino?

In attesa di un ipotetico vaccino, che potrebbe immunizzare e proteggere vasti strati di popolazione, partendo dalle categorie a rischio, occorre continuare a osservare le misure di protezione individuali e collettive più volte dichiarate, lavarsi spesso in maniera accurata le mani, mantenere le distanze, igienizzare gli ambienti privati dove si soggiorna, avvertire il medico di famiglia in caso di febbre o malessere sospetto, e coprirsi sempre naso e bocca in circostanze particolari, ad esempio all’interno di locali pubblici affollati, sempre mantenendo le distanze di un metro e mezzo almeno gli uni dagli altri, raccogliendo l’invito alla cautela sintetizzato in un comunicato delle società scientifiche dei chirurghi italiani (Acoi Sic) e degli anestesisti (SIAARTI) sull’impiego delle mascherine, e prendendo ad esempio il comportamento in pubblico del noto infettivologo dell’Istituto superiore di sanità, Gianni Rezza, che abbiamo visto coprirsi naso e bocca al termine delle conferenze della Protezione civile, in prossimità di altre persone, applicando ii principio di precauzione universalmente riconosciuto.

Fonte Quotidiano.net