Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.072 nuovi positivi e 7 decessi

Coronavirus, il bollettino nazionale

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 2.072, mentre ci sono stati 7decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Attualmente positivi: 47.525

Deceduti: 127.874 (+7)

Dimessi/Guariti: 4.114.129 (+651)

Ricoverati: 1.350 (+58)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 162 (+6)

Tamponi: 74.881.652 (+89.089)

Totale casi: 4.289.528 (+2.072, +0,05%)

