Coronavirus, il bollettino nazionale: 5.636 nuovi contagiati e 31 decessi in 24h

Coronavirus, il bollettino nazionale

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 5.636, mentre ci sono stati 31 decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Attualmente positivi: 116.323 (+1.468)

Deceduti: 128.273 (+31)

Dimessi/Guariti: 4.161.645 (+4.125)

Ricoverati: 3.202 (+93) di cui in Terapia Intensiva: 322 (-1)

Tamponi: 79.519.533 (+241.766)

Totale casi: 4.406.241 (+5.636, +0,13%)

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Folorunsho è nuovo giocatore del Pordenone

UFFICIALE – Messi è un nuovo giocatore del PSG, arriva l’annuncio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni censura i capezzoli della figlia Vittoria: “Sono le regole di Instagram”