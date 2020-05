Coronavirus, in Usa 1.154 vittime in 24 ore ma in 48 Stati si riapre

Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.597 nuovi casi di contagio e 1.154 vittime da coronavirus ma entro il fine settimana in 48 Stati si riapre comunque anche se in maniera parziale. Ovviamente si tratta di riaperture differenziata per ogni singolo stato anche in base alla situazione del contagio.

Nel Paese infatti ci son stati poco colpiti dalla pandemia e altri massicciamente coinvolti come quello di New York. Quest’ultimo è lo stato più colpito con 337.055 casi e 26.988 vittime e la maggior parte delle attività quindi rimane ferma. In Idaho, invece, il 90% delle attività può riaprire anche se con le dovute precauzioni.

