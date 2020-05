Coronavirus, Ippolito: “Con tante riaperture occhio ad una seconda ondata”

“Adesso bisogna fare attenzione alla seconda ondata dell’epidemia”. E’ quanto afferma è Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico in una intervista a La Repubblica, aggiungendo: “Tante riaperture tutte insieme portano il rischio che l’epidemia riparta. Più persone in giro, più contatti sui mezzi pubblici e nei negozi, nelle aziende e al ristorante rendono fondamentale il rispetto delle misure di prevenzione. Altrimenti nel giro di poco tempo ci troveremo a chiudere di nuovo tutto”.

Anche se molti Paesi stanno procedendo ad un allentamento del lockdown imposto per contenere l’emergenza Coronavirus non è ancora arrivato il momento di festeggiare. E’ questo il monito lanciato all’Ue dal direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, il quale mette in guardia su una possibile ripresa del virus: “Giappone e Singapore hanno capito subito che questo non è il tempo di festeggiare, ma di prepararsi. In autunno potrebbe esserci una seconda ondata di Covid-19 e un’altra di influenza stagionale. Le persone pensano che il lockdown sia finito, ma nulla è cambiato”.