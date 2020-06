Coronavirus, la Campania si conferma: zero positivi per il secondo giorno di fila

Zero contagi anche oggi in Campania secondo quanto fa sapere l’Unità di Crisi della Regione dopo il dato emerso ieri. Oggi sono stati esaminati complessivamente 2.918 tamponi di cui nessuno è risultato positivo. Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.822 su un totale complessivo di tamponi pari a 215.404.

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 0

Tamponi di oggi: 2.918

Totale complessivo positivi Campania: 4.822

Totale complessivo tamponi Campania: 215.404

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, la Campania si conferma: zero positivi per il secondo giorno di fila

Calciomercato – Faggiano, DS del Parma: “Lozano è un nome interessante”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB