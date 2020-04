Coronavirus, tutti contro Ricciardi: anche l’Oms prende le distanze

“Walter Ricciardi non rappresenta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione”: lo rileva l’Oms in una nota nel giorno delle polemiche sulle affermazioni di Ricciardi sul presidente Usa Trump. Le opinioni di Ricciardi, rileva l’Oms, “non rappresentano necessariamente il punto di vista e-o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi”.

“Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump! Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, leader della Lega, con riferimento a un tweet di Walter Ricciardi contro Trump.

“Siamo alle barzellette. Oggi l’Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentato come il super esperto dell’Oms, non è dell’Oms e non rappresenta l’Oms. In un paese normale Ricciardi dovrebbe dimettersi”. Lo scrive su Twitter il deputato Vittorio Sgarbi.

“E’ vergognoso che in un momento così drammatico per l’Italia e per il mondo, l’ex attore e consulente del governo Walter Ricciardi pubblichi un tweet che invita simbolicamente ad ammazzare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con tanto di commento “beloved”. Ricciardi è ormai fuori controllo e questi suoi post non sono certo un’eccezione, a meno che il suo profilo non sia stato hackerato come quello dell’Inps. Conte lo cacci e Di Maio chieda scusa agli Stati Uniti. E’ inutile che riportiamo a scuola l’educazione civica se poi il governo è rappresentato da questi soggetti…”. Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega in commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e segretario della Vigilanza Rai. Nel tweet pubblicato da Ricciardi, membro del Comitato esecutivo dell’Oms, compare un video in cui diverse persone picchiano un pupazzo con il volto di Trump.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, Rezza: “L’Italia sta meglio, ma bisogna individuare i nuovi focolai”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, Toscana, a via obbligo mascherina