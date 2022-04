Corsa Scudetto, per Costacurta nulla è scontato

Parla Billy Costacurta al Corriere dello Sport: “Scudetto? Squadre imperfette, c’è tanto equilibrio”. L’ex difensore del Milan ha analizzato l’andamento di Milan, Napoli e Inter, le tre squadre in lotta per lo Scudetto, ma il meglio domani è Manchester City-Liverpool (“Ci sono in campo 15 dei migliori 30 giocatori al mondo”). Per Costacurta non ci sono squadre perfette: “Diciamo che in Serie A nulla è scontato. Milan, Inter, Napoli, dicevo, sono tutte squadre non perfette. Da noi il Milan non batte il Bologna, il Napoli fatica con l’Udinese, l’Inter perde in casa con il Sassuolo. Squadre imperfette, appunto. Questo significa che non andranno mai troppo avanti in Europa”.