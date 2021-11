Cosmi: “Il problema è sempre quello, se i gol non li fai, è inutile discutere”

Serse Cosmi, è intervenuto ai microfoni di canale 21, nel corso della trasmissione ‘Tutti in Europa’.

L’ex Tecnico ha commentato la prestazione del Napoli, ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha creato sette occasioni da gol, come quelle clamorose di San Siro. Il problema è sempre quello: se i gol non li fai, è inutile stare qui a discutere. I gol presi, invece, sono arrivati su ingenuità a dir poco incredibile e clamorose, su tutte quella di Kalidou Koulibaly sul 2-0 dei russi. Bravo il portiere dello Spartak, che sembra la reincarnazione di Lev Yashin: più di quello, Aleksandr Selichov, non poteva parare”.