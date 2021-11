Costacurta: “Di Lorenzo è il miglior terzino presente in Europa”

Alessandro Costacurta, ex giocatore della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Giovanni Di Lorenzo.

L’ex giocatore Alessandro Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY. Il commentatore sportivo si è espresso sul terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, esaltandolo per le sue qualità.

Il Napoli ha il miglior centrale al mondo, Kalidou Koulibaly, ma anche il miglior terzino destro d’Europa: parlo di Giovanni Di Lorenzo, il più bravo in circolazione, nel suo ruolo, nello svolgere la fase di copertura.”

L’ex difensore aggiunge poi un commento su Sandro Tonali, in occasione del match tra Milan-Porto:

“Non gli perdono l’errore che ha commesso. Se ai miei tempi io mi fossi fatto saltare come ha fatto lui in coppa, Capello mi avrebbe lasciato giustamente in panchina per punirmi.”

