Costacurta: “Infortunio Osimhen? Fossi giocatore del Milan sarei contento”

Il Napoli ha perso Victor Osimhen in vista della gara di domenica contro il Milan. L’ex rossonero Alessandro Costacurta ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport parlato anche dell’infortunio del nigeriano.

Queste le sue parole:

“Da giocatore ci penserei eccome e mi rallegrerei. È uno dei migliori d’Europa. A me fece sorridere il cambio in Napoli-Atalanta, quando all’85esimo Osimhen protestò per l’uscita; i giocatori devono capire che quando gli allenatori fanno delle scelte c’è anche un tratto di preservare le loro condizioni”.

