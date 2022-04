Crollo Napoli – I tifosi puntano il dito, ma di è la colpa?

I tifosi del Napoli, dopo il crollo azzurro delle ultime gare, sono pronti a puntare il dito per individuare il responsabile del tracollo.

Un punto in due partite casalinghe, seppur contro le cresciute ed in forma Fiorentina e Roma, può essere definito un crollo. Quando si falliscono, o si raggiungono, obiettivi importanti, le responsabilità, le colpe, così come i meriti, non possono essere addossati ad una sola persona o ad una singola componente di una Società. Partendo dal presidente, fino ad arrivare all’ultimo panchinaro, ognuno ha dei compiti ben precisi e distribuiti nelle diverse fasi del campionato.

Non staremo qui ad elencare i ruoli ed i compiti di ogni singolo membro della Società, ma possiamo con certezza dire che la torta delle colpe va sempre divisa, possiamo sbizzarrirci sulle percentuali ma quando si sbaglia una gara, più gare o una stagione non ci può essere un unico responsabile. Dopo il pareggio con la Roma la maggior parte dei tifosi ha puntato il dito contro mister Spalletti, il quale non è esente da colpe, ma il Napoli ha fatto, sta facendo una stagione in linea con gli obiettivi prefissati e si è trovato nella corsa Scudetto per demeriti altrui che hanno abbassato notevolmente la quota Scudetto, e pensate solo un attimo a come dovrebbero sentirsi i tifosi della Dea.

Cosa manca al Napoli?

Tanti invocano la personalità, che in realtà si traduce in superiorità tecnica. Hai personalità quando sei superiore tecnicamente, ma in pochi usano la parola identità. L’identità di gioco è quella che ha permesso al Napoli di meritare, senza vincere, lo Scudetto 2018 ed è quella che avrebbe consentito a sopperire l’assenza di Lobotka nel secondo tempo contro la Roma.

Di chi è la colpa?

Dunque la colpa è di tutti, della campagna acquisti low-cost, anche degli infortuni, delle interpretazioni di alcune gare che hanno portato a scelte tecniche sbagliate o tardive, ma anche degli stessi calciatori che, tirando in ballo sempre l’ultima con la Roma, non hanno avuto il coraggio di tenere la palla tra i piedi e continuavano a passarla inutilmente al compagno più vicino. La palla non deve mai scottare quando ti stai giocando un pezzo di storia.

Mario Scala