Ct Macedonia: “Elmas impiegato al meglio da Gattuso, diventerà un leader”

Il ct della Macedonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Elmas ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Il ct della Macedonia, Igor Angelovski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su Elif Elmas in azzurro:

“Gattuso? Devo dire che il Napoli ha continuato a giocare bene anche dopo l’emergenza Covid, c’è stato l’ottimo risultato in Coppa Italia, mi è piaciuta la partita contro l’Inter ma anche in finale con la Juve. Ho visto giocare la squadra in campionato, contro la Spal mi è piaciuta molto ed anche contro l’Atalanta, nonostante la sconfitta ha dimostrato di aver ricominciato a giocare bene. Mi piace come Gattuso gioca e sta impiegando Elmas, il suo gioco ne sta risentendo al meglio. Il 4-3-3 è più difensivo rispetto al modulo di Ancelotti, ma il terzo di centrocampo gli si addice di più come ruolo. Ha ricominciato a fare degli assist e sta correndo bene rispetto a prima.

Ho parlato con Elif nelle ultime settimane, soprattutto dopo la vittoria della Coppa Italia. E’ stata una vittoria importante per lui, il primo trofeo in Italia, spero possa guadagnarne altri con la maglia del Napoli. Sono felice che Elif si sia messo in evidenza con la maglia del Napoli, è cresciuto tanto e spero di ritrovarlo al meglio e più cresciuto anche in nazionale. Mi aspetto tanto da lui, può diventare un leader e lo dimostra già nonostante abbia solo 20 anni. L’augurio che gli faccio è che possa ripercorrere le gesta di Goran Pandev”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CorSport – Roma in crisi, Fonseca in bilico: Pallotta deciderà dopo il Napoli

Sky, Ugolini: “Napoli-Roma, qualche novità di formazione: Manolas titolare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccide ex marito compagna, un arresto