Cucci: “Mi aspetto uno Spalletti più napoletano! Con lui addio silenzio stampa”

Il giornalista Italo Cucci è intervenuto a Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Sul rinnovo di Insigne mi sento di dire che molto dipenderà dall’Europeo. Potrebbe uscire fuori un campione conclamato con la conseguente possibilità di fare soldi oppure De Laurentiis potrebbe decidere di tenerlo. I Mondiali e gli Europei sono fondamentali per stabilire il valore dei calciatori sul mercato.

Su Emerson Palmieri penso che non si debba più prescindere da quelle che saranno le idee di Spalletti. Non è un allenatore che aspetta le mosse sul mercato della società.

Per quanto riguarda Spalletti sicuramente il Napoli dirà addio al silenzio stampa. Al tecnico toscano piace troppo parlare, non penso assolutamente che si lasci imporre certe cose dalla società. E’ un bravissimo allenatore e questa squadra è molto competitiva. Il consiglio che darei a Spalletti? Di mostrarsi per quello che è lasciandosi conquistare dalla piazza napoletana. Durante il lungo ritiro mi piacerebbe vederlo più aperto al dialogo e più vicino ai ragazzi. Insomma, mi piacerebbe vedere uno Spalletti meno permaloso e più napoletano.

Fabian al Real? Ancelotti e De Laurentiis si sono lasciati in amicizia. Se si dovesse parlare di trasferimento di Fabian al Real lo faranno personalmente senza l’intervento di intermediari”.