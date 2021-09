Daka: “Napoli? Squadra forte ma in trasferta faticano di più che in casa”

L’attaccante de Leicester parla del Napoli

Patson Daka, attaccante del Leicester che ha già affrontato il Napoli con la maglia del Salisburgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese alla vigilia della gara contro i partenopei in Europa League.

Queste le sue parole:

“Il Napoli è una squadra molto forte ed anche molto fisica: lottano sempre su ogni pallone. Tuttavia ogni formazione hai i suoi punti deboli e noi dovremo essere bravi a sfruttarli con i nostri punti di forza. Siamo bravi nel fare il possesso palla e questo potrebbe risultare frustrante per gli avversari

Nelle poche volte che ho giocato contro il Napoli ho sempre avuto la sensazione che fossero forti quando giocano in casa. In trasferta invece sono diversi, vedremo se anche domani ci sarà questo approccio diverso da parte loro. In ogni caso ci aspetta una gara davvero molto difficile perché affrontiamo un buon team”.

