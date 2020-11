Damiani: “Milik? Situazione imbarazzante, non si può rimanere fermi per un anno”

Damiani si esprime sulla situazione di Milik al Napoli

Oscar Damiani, agente FIFA, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte parlando della situazione intorno ad Arek Milik. Ecco quanto dichiarato:

“Nel Napoli c’è una situazione imbarazzante in cui ci perdono tutti: sto parlando naturalmente di Arek Milik. Il calciatore polacco potrebbe guadagnare di più andando a giocare altrove, ma stare un anno senza giocare mi sembra una cosa assurda e fuori dal mondo. Per quanto mi riguarda, sono rimasto un po’ ai miei tempi, a quando nel calcio c’era un po’ di sentimento, ma mi rendo conto che quest’ultimo ora conta relativamente. Oggi sono soprattutto gli interessi ad orientare le scelte. Il punto è, per quanto riguarda Milik, è che non credo che ci sia tutta questa coda per acquistarlo. Forse bisognava pensarci prima e anticipare le mosse”.

