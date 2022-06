De Laurentiis iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. I fatti

De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati: reato di falso in bilancio

Aurelio De Laurentiis è stato inscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli per reato di falso in bilancio per l’acquisto di Osimhen e altri tre calciatori.

Lo stesso reato viene contestato anche ai vertici della società azzurra. La Guardia di Finanza e la Procura hanno proceduto alle perquisizioni nella sede di Castel Volturno e Roma.

L’indagine è sulla compravendita che ha rigurdato l’attaccante nigeriano, passato dal Lille al Napoli nel 2020 e la cessione di altri tre giocatori rientrati nell’operazione Osimhen (Karnezis, Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri, le cui valutazione sono già state attenzionate dalla Procura Federale). Sempre su disposizioni della Procura di Napoli sono state eseguite perquisizioni in Francia tramite la polizia francese. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, trattativa Deulofeu ai dettagli finali

Napoli rifiutata offerta dell’Arsenal per l’attaccante: la cifra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici