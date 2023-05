De Laurentiis: “Giovedì maxi schermi al Maradona per Udinese-Napoli, prezzo simbolico di 5 €”

L’annuncio di De Laurentiis per Udinese-Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa congiunta con le istituzioni, ha annunciato una bella iniziativa per giovedì quando gli azzurri saranno di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese. Ecco quanto dichiarato:

“I napoletani hanno dimostrato una grande maturità lo scorso weekend, quando i festeggiamenti previsti per la partita sono stati rimandati. Ero pronto per scendere in campo con Paolo Sorrentino, poi abbiamo dovuto rimandare. Ho poi avuto un’idea per migliorare l’esperienza dei tifosi durante le partite in trasferta, viste anche le limitazioni che spesso vengono imposte. Installare otto schermi supplementari, uno per ogni settore, per trasmettere in diretta le partite. Ci sarà un prezzo simbolico di 5 euro per l’accesso al Maradona giovedì, le vendite sono già iniziate per gli abbonati. Tuttavia, una volta coperti i costi, i proventi verranno devoluti in beneficenza. Le autorità locali hanno dato il via libera all’iniziativa, che verrà monitorata con servizi di sicurezza adeguati. In definitiva, l’idea di installare nuovi schermi per migliorare l’esperienza dei tifosi durante le partite in trasferta è stata accolta positivamente. Una volta dedotti i costi per l’iniziativa, il resto andrà tutto in beneficenza.”

