VIDEO – De Laurentiis su Koulibaly-Barcellona e possibili scambi con il Barça

De Laurentiis parla del futuro di Koulibaly

Ultime calciomercato Napoli – De Laurentiis presidente del Napoli è intervenuto in diretta Twich sul canale Jijantes FC con il giornalista Gerard Romero, ed ha commentato i rumors su Koulibaly-Barcellona con una netta smentita.

De Laurentiis:

“Il Barça non mi ha contattato per Koulibaly e credo che non abbia i soldi per comprare nessuno. Penso che gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo”

Koulibaly è il vostro simbolo?

“Tutti i giocatori che giocano nel Napoli rappresentano un simbolo del Napoli. Non ce n’è uno che sia più simbolo degli altri”

Quanto costa Koulibaly?

“Koulibaly non è in vendita, Koulibaly non si vende”

Potrebbe interessarvi Miralem Pjanic?

“Non dovete chiederlo a me, ma all’allenatore”

Potrebbe interessarvi qualche altro scambio col Barça?

“Noi non facciamo scambi con nessuno, neanche a letto”

