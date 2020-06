De Luca replica a Salvini: “Cafone, ha dimostrato di essere tre volte somaro”

De Luca dura replica a Salvini che lo ha incolpato di non essere intervenuto a fermare i festeggiamenti fatti a Napoli per la vittoria della Coppa Italia.

Vincenzo De Luca replica a Matteo Salvini

Notizie Napoli – De Luca, replica a Salvini, il presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella diretta Facebook commentando le polemiche dopo i festeggiamenti visti a Napoli per la vittoria della Coppa Italia. Ecco quanto riportato dal quotidiano Repubblica:

“In tutta Italia e nel mondo sarebbe successa la stessa cosa, ma siccome è capitato a Napoli il cafone – accusa il presidente della Regione Campania – ha ritenuto di fare dei commenti e ha dimostrato di essere davvero tre volte somaro. Primo perchè se uno organizza il 2 giugno una manifestazione a Roma in violazione di tutte le norme di distanziamento, insieme alla vispa Teresa, e poi si permette di dire che il governatore De Luca non è intervenuto riguardo alla festa dei tifosi del Napoli ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usurato.

Secondo motivo di ‘ciucciaria’, direbbe De Filippo, è giusto il caso di ricordare a questo somaro geneticamente puro che l’obbligo di garantire le norme nazionale sul distanziamento ricade sul Viminale e sul prefetto, ma questo l’uomo di Neanterthal lo ignora. I miei complimenti a Rino Gattuso e i miei complimenti doppi per aver dato una dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio. Il catenaccio, con 15 oppure 20 giocatori in difesa, pure i raccattapalle, è meraviglioso, una goduria indimenticabile”.

