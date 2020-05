De Magistris contro De Luca:”Impossibile chiudere la Campania, avrei fatto più tamponi”

Luigi De Magistris lancia una frecciatina a De Luca

Continuano le scarmucce tra De Magistris e De Luca. Nella giornata di oggi, il sindaco di Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di La7. Ecco quanto dichiarato: “Se il contagio rimane questo nel fine settimane, credo che la Campania sia in condizione di riaprire. Se ci sono migliaia di persone che camminano per strada, non vedo perché non possano anche andare al ristorante. Chiudere la Campania? È una misura impraticabile, semmai avrei fatto tamponi per tutti. Se dopo tre mesi ancora non riusciamo a dare mascherine e fare tamponi a tutti allora vuol dire che siamo ancora indietro sul piano sanitario”.

