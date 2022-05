Del Genio: “ADL non ama il calcio, pensa che i tifosi azzurri siano degli squlibrati”

Il giornalista di fede azzurra risponde alle parole del presidente De Laurentiis

“Il tifoso napoletano va rispettato, ha sempre ragione anche quando ha torto. Vuole vincere ed è giusto che sia così. Uno che tutta la settimana viene vessato da moglie, figli, amanti, padri, capiufficio quando va allo stadio trova finalmente il suo sfogo”. Questa la frase di Aurelio De Laurentiis a DAZN che ha causato la rabbia di Paolo Del Genio, il quale ha risposto alle parole del presidente azzurro nel suo intervento a Tele A.

Queste le sue parole:

“De Laurentiis ci ha chiarito finalmente che persona è: la frase che ha detto l’altro giorno ci ha fatto capire che non è amante di calcio. Uno che è innamorato di questo meraviglioso sport non ci pensa proprio a dire una cosa del genere, è inconcepibile quello che ha riferito. Una persona va allo stadio se ha il momento più bello con la moglie, o anche se ha divorziato perché ci va per passione, non è una valvola di sfogo. Forse, solamente per qualcuno, ma veramente pochissimi. Il patron azzurro fino a 55 anni non aveva mai visto una partita di pallone. Ci prende per una maniata di pazzi squilibrati“.

