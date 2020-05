Del Genio critica i palyoff:”Non è un sitema meritocratico, non fa per il nostro calcio”

Paolo Del Genio parla dell’ipotesi playoff in Serie A

Nel corso di Radio Goal, è intervenuto in diretta Paolo Del Genio il quale ha espresso la sua opinione in merito all’ipotesi playoff. Inoltre, si è espresso anche sulla possibilità che la Coppa Italia venga cancellata. Ecco quanto dichiarato: “I play-off sono momenti esaltanti per gli sport americani come il basket o il football americano, e si gioca con quella cultura da tanti anni. In Italia non è il massimo dal punto di vista della meritocrazia. Sono il massimo dal punto di vista dello spettacolo ma non credo che siamo pronti in Italia. Sarebbe veramente una beffa una cancellazione della Coppa Italia, sia per il Napoli ma anche per altre squadre. Credo che tutti chiederanno l’individuazione delle date per disputare le partite di Coppa Italia rimanenti. Lì dove si possono disputare 124 gare credo che se ne possano disputare anche 127. “

