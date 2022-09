Del Genio: “Kvaratskhelia da 8 in pagella, non capisco le parole di Spalletti”

Paolo Del Genio commenta le parole di Luciano Spalletti su Kvicha Kvaratskhelia

Luciano Spalletti ha rimproverato Kvicha Kvaratskhelia al termine di Rangers-Napoli imputandogli la colpa di essere a tratti troppo egoista. Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato le parole del tecnico azzurro Nel corso di “A Tutto Napoli”, trasmissione in onda su Tele A.

Queste le sue parole:

“Io gli ho messo 8 in pagella, gli direi continua così. Spalletti dice qualche volta sbaglia la decisione finale, ma lui lì ci arriva, solo per merito suo inventando dal nulla delle situazioni importantissime, altri non ci arriverebbero neanche lì. Se vogliamo chi fa il compitino e non fa mai niente, allora quei giocatori lì non sbaglieranno mai nessuna decisione perché non ci arriveranno mai a determinare.

Se scegliesse sempre bene vincendo 4-0 da solo, finisce al Real Madrid a gennaio, lasciamolo anche sbagliare qualcosa. Più egoista di Politano? Ma assolutamente no. Una volta su 15 azioni forse ho detto poteva passarla, non di più. Forse Spalletti lo dice per pungolarlo, ma se fa sul serio… E’ una cosa delicata, pericolosa, lo puoi pungolare ma anche condizionarlo, io non direi proprio nulla perché così si finisce per condizionarlo. Non freniamo il talento! Altri lì non ci arrivano neanche”

Fonte foto: Instagram @kvara7

