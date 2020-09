Del Genio, Napoli: “Mertens a destra per farlo giocare con Osimhen”

Il giornalista Paolo Del Genio ha detto la sua sulla possibilità di vedere Osimhen e Mertens in campo contemporaneamente

Del Genio ha parlato durante la trasmissione A Tutto Napoli in onda su Tele A

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione A Tutto Napoli in onda su Tele A. Durante il suo intervento ha parlato della possibilità di vedere in campo Mertens e Osimhen insieme dal primo minuto, spostando il belga sulla destra. Queste le sue dichiarazioni: “Mertens torna dalla nazionale dopo due gol e un assist, giocando a destra in una delle nazionali più forti. La logica ci dice che nel Belgio gioca a destra nel tridente, essendoci Lukaku e Hazard, nel Napoli ora c’è Osimhen, a sinistra Insigne e a destra Politano, che mi piace ma è quello che si può attaccare per la titolarità. Mertens non può essere titolare solo nel 4-2-3-1 di riserva”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Problemi di salute per De Laurentiis: positivo al Corona Virus

Il Napoli rompe gli indugi e vira su Szoboszlai

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus, quando arriverà un vaccino per tutti?