Deulofeu-Napoli rischio beffa: l’agente apre a due club della Liga

Deulofeu-Napoli a rischio beffa, l’agente apre a due club della Liga

Calciomercato – Deulofeu-Napoli a rischio beffa per il club di De Laurentiis dopo che due club della Liga hanno contattato l’agente. La trattativa è calda ma vanno limate ancora delle distanze con il club bianconero: tra le società ballano circa 5 milioni e più passano i giorni e più il rischio beffa con il Napoli potrebbe concretizzarsi se non si trovasse la quadra.

Secondo “Mundo Deportivo”, Roberto Olabe, ds della Real Sociedad, ha chiamato l’entourage di Gerard Deulofeu comunicandogli che il club è interessato all’acquisto dell’attaccante. Deulofeu starebbe prendendo in grande considerazione l’offerta del club spagnolo che si unisce dunque anche al Villareal che sogna di riportare in Spagna l’attaccante: il rischio asta è dietro l’angolo, il Napoli resta avanti rispetto alle squadre spagnole ma dovrà accelerare per evitare brutte sorprese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Novità sul futuro di Koulibaly, Auriemma: “C’è un nuovo club per lui”

Il diktat di ADL è abbassare gli ingaggi restando competitivi: la cifra risparmiata da gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici