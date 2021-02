Di Fusco: “Sarri può tornare solo ad una condizione”

Di Fusco su un possibile ritorno di Sarri in azzurro

L’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco, intervistato dal portale Tuttomercatoweb.com, ha risposto ad una domanda in merito ad un possibile ritorno di Sarri in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Con Sarri noi abbiamo visto il più bel calcio degli ultimi anni. C’era però una rosa fatta apposta per quel tipo di gioco. Ha bisogno di tempo e con lui occorre guardare più a lungo della punta del naso, ma con questa società non so se sia possibile. E’ da 4 anni che aspettiamo un terzino. Con Sarri bisogna cambiare molto di questa rosa e al tempo stesso serve un mercato immediato, il 99% fatto a giugno in modo da consentire a Sarri di lavorare bene nel precampionato. Ma negli ultimi anni abbiamo visto che gli acquisti di De Laurentiis necessitano sempre di tempi molto lunghi per essere perfezionati.”

