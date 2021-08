Di Lorenzo: “Vogliamo essere protagonisti, il Napoli deve vincere”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Il campionato sta per iniziare ed il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha già in testa degli obiettivi ben chiari. Il campione d’Europa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Gol”.

Le prime parole riguardano la vittoria dell’Europeo e sul tecnico Roberto Mancini:

“Quella notte rimarrà sempre dentro di me, quando vinci una competizione così importante cresce la convinzione e l’autostima. Queste sensazioni positive si trasmettono anche ai tuoi compagni. In questa stagione vogliamo fare qualcosa di buono. Roberto Mancini è stato convinto del valore della Nazionale in questi due anni. Si è creata una bella atmosfera.”

Giovanni Di Lorenzo rilascia anche qualche commento su Luciano Spalletti:

“Il primo impatti è stato positivo. Ha allenato grandi squadre e disputato bei campionati. Lo seguiamo il più possibile per fare del nostro meglio.”

Su Napoli-Venezia, prossima sfida di campionato, afferma:

“Abbiamo voglia di fare una buona partenza ed essere protagonisti in questo campionato. L’obiettivo è vincere, noi siamo il Napoli e possiamo farlo. Siamo una squadra forte e lo dobbiamo dimostrare sul campo.”

Sulle nuove maglie:

“Sono belle e non vediamo l’ora di indossarle domenica. Le foto le abbiamo fatte a Castel di Sangro e ci siamo molto divertiti.”

Infine, sul nuovo acquisto del Napoli:

“Juan Jesus è un buon giocatore, anche lui può dare il suo contributo alla squadra.”

