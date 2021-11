Di Marzio conferma: “Insigne? C’è una squadra che gli offre una barca di soldi”

Di Marzio conferma una notizia di mercato su Insigne

Ultimissime calciomercato Napoli – Gianluca Di Marzio esperto di mercato di Rai Sport è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show rilasciando alcune dichiarazioni sul calcio Napoli.

Di Marzio conferma un’offerta importante per Lorenzo Insigne:

“Ci sono pretendenti per Insigne, È ovvio che sia un giocatore attenzionato in Italia ed all’estero. So che c’è una squadra della MLS che gli offre una barca di soldi. Poi, dipende dalla scelta che farà lui, ci sono certe storie d’amore che non dovrebbero finire mai. La trattativa più difficile che ho seguito è quella di Higuain alla Juventus, seguire una trattativa così con tante smentite ufficiali forti. Mi vennero gli haters addosso, sei un cazzaro mi dissero. Furono giorni complicati per la mia famiglia, fino alla chiusura della trattativa”.

