Calciomercato Napoli – Diego Demme proposto al Fenerbahçe, i dettagli

Calciomercato Napoli, Diego Demme proposto al Fenerbahçe

Calciomercato Napoli – Diego Demme è stato proposto al Fenerbahçe, in quanto il mercato in Turchia è ancora aperto. Come riportato dai giornalisti turchi di Sporx, secondo cui il centrocampista partenopeo è stato proposto al Fenerbahçe, che è alla ricerca di un giocatorein quel ruolo:

“Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Fenerbahçe sta valutando il nome del centrocampista, che il Napoli ha messo fuori rosa. Demme aveva attirato le attenzioni di grandi club con la sua prestazione al Lipsia tra il 2014-20 e poi fu ceduto al Napoli per 10 milioni di euro. Il giocatore, 31 anni, è all’ultimo anno di contratto e il costo potrebbe essere abbordabile visto che non è considerato in rosa. Demme, che la scorsa stagione ha giocato 7 partite ufficiali con il Napoli, non è stato convocato in queste partite dal Napoli”.

Sempre stando a quanto scrivono i giornalisti di Sporx, il Fenerbahçe sta valutando il profilo di Demme.

