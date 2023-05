Il Fatto Quotidiano – Diritti tv, si rischia doppio abbonamento con una novità per big match.

Secondo le pagine del quotidiano, in vista della prossima stagione calcistica, vi sarebbe ancora molta confusione. Questo il riassunto: “Otto pacchetti, declinati su 3, 4 o 5 anni, quindi addirittura 24 opzioni. C’è l’offerta per piattaforma, con una co-esclusiva totale (10 match, tutti sia su Sky sul satellite che su Dazn in streaming, ad esempio) o quasi (9 a testa, più una gara altrove, magari in chiaro). C’è infatti la grande novità del calcio “free”: sarebbe il secondo big match di giornata, tutti i sabati sera.

È presente nei diversi pacchetti che prevedono un doppio aggiudicatore: 9 partite da una parte e 1 dall’altra, oppure 8-2 o 7-3. Queste proposte sono rivolte alle tv generaliste o alla stessa Amazon, a chi vuole investire sull’evento singolo (pay o chiaro). Ma comportano anche il rischio di un doppio abbonamento, nell’ipotesi che ad aggiudicarsi il pacchetto minore sia Sky. Ancora, c’è la formula attuale del “1 0+ 3”, che lascerebbe la situazione invariata. A questo poi si aggiunge la sacrosanta collettivizzazione dei diritti d’archivio. L’asticella è fissata altissima (fino a quota 1,3 miliardi), ma è la base per aprire le trattative private”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “La Fiorentina è un avversario tosto, nel secondo tempo siamo migliorati molto”

Italiano: “Complimenti al Napoli, percorso incredibile! Cresceremo anche noi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ambra Angolini e il fidanzato Andrea Bosca, l’amore corre velocissimo