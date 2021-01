DISTINTA – Derby Paganese-Napoli (U17): ecco il finale

DISTINTA – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

TEST-MATCH PAGANESE-NAPOLI (categoria Under 17)

Stadio “Piccolo” di Cercola (Na) ore 18:00

Dopo aver chiuso il primo tempo sul punteggio di 0-1 per il Napoli, la sfida tra Paganese e gli stessi azzurrini di mister Carnevale non ha regalato particolari emozioni o gol nella ripresa. Da segnalare il raddoppio sfiorato dal n. 11 azzurro Marranzino la cui conclusione ha mandato la palla di poco a lato. Gara abbastanza equilibrata con gli 11 di mister Floro Flores che non si sono lasciati intimorire da una compagine di serie A.

Nella seconda metà della ripresa via alle sostituzioni per dare “minutaggio” anche ad altri ragazzi. Da segnalare che la Paganese è scesa in campo dal 1° minuto con Boemio e Mosca, entrambi acquistati la settimana scorsa e un classe 2005 Campanile. Il Napoli ha schierato Vilardi, giovane talento dell’Under 16 anch’egli del 2005.

