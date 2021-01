(DISTINTA) – “Meravigliosa” SPAL PRIMAVERA: batte la capolista e inizia a sognare!

SPAL – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Ieri pomeriggio, alla fine del match Spal-Roma terminato 1-0 per i padroni di casa e valido per la 7^g. del Campionato Primavera 1, è scoppiata l’euforia in casa biancazzurra.

La Spal Primavera di mister Scurto, infatti, ha battuto in qualità di neopromossa la forte Roma di mister De Rossi reduce da un bottino di 6 vittorie consecutive e 18 punti in classifica (prima in classifica) alla vigilia della trasferta giocata in terra emiliano-romagnola. I ferraresi, grazie a questi 3 punti, salgono a 11.

La gara inizia alle ore 15:00 presso il Centro Sportivo “Giovan Battista Fabbri” di Ferrara e alle 15:07 la Spal è già in vantaggio grazie all’ex Novara classe 2003 Pinotti. La Roma colpisce un palo al 30′, nella ripresa ha cercato di riacciuffare la parità senza riuscirci.

