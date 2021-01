DISTINTA – REGGINA-PESCARA (P. 2): TANTI GOL AL “SANT’AGATA”

Reggina-Pescara – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Si è giocata questo pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria, il match Reggina-Pescara valido per la 7° giornata del Campionato Primavera 2 – Girone B -.

Parte bene la squadra ospite che al 5′ si porta in vantaggio con Chiarella, bravo a realizzare un calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Al 22′ la formazione di mister Iervese trova la rete del raddoppio con il numero 9 Blanuta. I padroni di casa non ci stanno e prima del termine della prima frazione di gioco, esattamente al 44′ accorciano le distanze con Vigliani.

Nella ripresa i ragazzi di mister Falsini scendono in campo motivati e vogliosi di recuperare il punteggio che li vede sotto di una rete. Al 69′ vengono premiati con Bezzon che firma la rete del pareggio. Otto minuti più tardi gli ospiti si portano di nuovo in vantaggio grazie al gol di Mercado. Nel forcing finale, al 93′ ci pensa il neo entrato Irrera a regalare pareggio ai calabresi.

Al Centro Sportivo “Sant’Agata” il match termina 3-3, con questo risultato la Reggina conquista il primo punto in classifica, mentre il Pescara sale a 11.

Nel prossimo turno, in programma sabato 6 febbraio (salvo variazioni) la Reggina volerà in Puglia per affrontare il Lecce, il Pescara invece, riceverà il Crotone.

Condividi: