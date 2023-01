Doppio colpo dal Bari: il Napoli blocca Cheddira e Caprile

Gli azzurri si assicurano Walid Cheddira e un altro talento del Bari

Gli azzurri si aggiudicano due due gioielli del Bari: Walid Cheddira ed Elia Caprile. Stando a quanto riferisce l’edizione online di Repubblica, i due calciatori potrebbero passare in azzurro in estate. Sono molte le offerte arrivate per i due calciatori, con club del calibro di Bayern Monaco e Ajax, ma i pugliesi avrebbero bloccato sul nascere qualsiasi tipo di trattativa. Giuntoli lavora da tempo sui due profili, soprattutto su Caprile, con l’obiettivo di portare entrambi a Napoli in estate.

Fonte foto: Instagram @walo_98

